Centeno estará de fora da corrida à liderança do FMI

A lista de cinco nomes foi reduzida para três.

O ministro das Finanças português, Mário Centeno, estará fora da corrida para liderar o Fundo Monetário Internacional (FMI). A notícia está a ser avançada pelo Financial Times e pela agência Bloomberg e a ser citada pelo Jornal de Negócios e pelo Expresso.

De acordo com a Bloomberg, França – que está a liderar o processo de escolha do sucessor de Christine Lagarde (que está de saída para a presidência do Banco Central Europeu) – terá afastado o nome de Mário Centeno. Isto faz com que o primeiro-ministro português, António Costa, possa considerar o nome de Centeno para continuar à frente das Finanças, caso ganhe eleições em outubro.

A lista para o FMI foi reduzida de cinco para três nomes: saíram, então, Centeno e a ministra espanhola das Finanças, Nadia Calviño. Na corrida, estão ainda o ex-presidente do Eurogrupo, o holandês Jeron Dijsselbloem, o atual governador do banco central da Finlândia e o ex-comissário europeu, Olli Rehn, e a favorita de Paris ao lugar e diretora-executiva do Banco Mundial, Kristalina Georgieva.

O período de entrega formal das candidaturas decorre entre hoje e 6 de setembro. O Fundo pretende ter o processo de sucessão de Lagarde concluído até 4 de outubro.