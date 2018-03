O presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, anunciou a conclusão bem-sucedida da terceira revisão do programa de assistência à Grécia, apontando que tal abre caminho ao desembolso de 5,7 mil milhões de euros na segunda quinzena de março.

Centeno anuncia conclusão bem-sucedida da 3.ª revisão do resgate à Grécia

“Fui informado de que o Grupo de Trabalho do Eurogrupo verificou em 2 de março que todas as ações prévias da terceira revisão do programa do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE) para a Grécia foram completadas. A implementação completa das ações prévias confirma o compromisso do Governo grego para com o programa e um esforço de reforma contínuo”, anunciou Centeno, numa declaração divulgada em Bruxelas.

O presidente do Eurogrupo aponta que o Conselho de Administração do MEE deverá aprovar o desembolso da quarta tranche do programa de assistência após os procedimentos parlamentares nacionais serem concluídos, o que permitirá transferir para Atenas “uma primeira subtranche de 5,7 mil milhões de euros na segunda quinzena de março”.