O protesto antecipou a tripartida da aviação, que se realizará no Ministério dos Transportes durante a manhã.

Tripartida da aviação

Centenas de funcionários da Luxair saíram à rua esta manhã

O protesto antecipou a tripartida da aviação, que se realizará no Ministério dos Transportes durante a manhã.

(TJ) - Por volta das 8h desta segunda-feira, uma cortejo de várias centenas de funcionários da companhia aérea nacional Luxair partiu da Glacis na direção do Kirchberg e do Ministério dos Transportes.

Os sindicatos tinham apelado a esta manifestação para chamar a atenção para o descontentamento do pessoal no período que antecedeu a tripartida da aviação.

Pela manhã, o ministro François Bausch deverá sentar-se com a direção da Luxair e representantes do pessoal para discutir possíveis soluções para o conflito social que assola a companhia aérea há já vários meses.

"Dia D" para a Luxair esta segunda-feira Entre uma grande manifestação organizada pelos sindicatos LCGB, OGBL e o NGL-SNEP e a tripartida do setor da aviação, é um dia determinante para o futuro da companhia aérea estatal.

De facto, as coisas têm vindo a agitar-se há algum tempo no Luxair. Cortes de pessoal durante a pandemia, horários sobrecarregados desde a retoma do tráfego aéreo e falta de diálogo por parte da direção são apenas algumas das críticas feitas à direção da empresa.

Na semana passada, na sequência de informações de uma possível substituição do CEO da Luxair, Gilles Feith, o conselho de administração emitiu um comunicado de imprensa. O presidente do conselho, Giovanni Giallombardo, expressou o seu apoio a Gilles Feith.

No entanto, o conselho pretende estar mais envolvido no diálogo entre a direção e o pessoal. Além disso, o procurador-geral honorário Roby Biever será nomeado como mediador entre as partes em conflito.

(Este artigo foi originalmente publicado na edição alemã do Luxemburger Wort.)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.