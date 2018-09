Elisabete Soares, presidente da Confederação da Comunidade Portuguesa no Luxemburgo, sugere a visita do secretário de Estado das Comunidades como altura certa para mostrar descontentamento.

CCPL convida clientes da Caixa a manifestarem-se no domingo

Elisabete Soares, presidente da Confederação da Comunidade Portuguesa no Luxemburgo, sugere a visita do secretário de Estado das Comunidades como altura certa para mostrar descontentamento.

Elisabete Soares, presidente da Confederação da Comunidade Portuguesa no Luxemburgo, criticou o fecho dos balcões da Caixa Geral de Depósitos no Grão-Ducado em declarações à Rádio Latina e convidou os clientes a manifestarem-se no próximo domingo, altura em que estará de visita ao Luxemburgo o secretário de Estado das Comunidades, José Luís Carneiro. E lembrou: "O exemplo de Paris é claríssimo: as pessoas manifestaram-se logo. Aqui ainda temos oportunidade de fazer alguma coisa, mais que não seja dizer que não estamos satisfeitos com isso. Vem para ouvir a população, então que a população se faça ouvir", destacou.







Por outro lado, a dirigente explicou ainda que, há quatro dias, disponibilizara uma sala para que os responsáveis pela CGD organizassem uma sessão de esclarecimento destinada aos clientes da Caixa, mas, até agora, não recebeu qualquer resposta.







Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.