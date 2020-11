CCM diz que aumento do salário mínimo é fatal para as PME

Em causa está uma subida de 2,8%, uma notícia que, segundo a CCM caiu que nem uma bomba no setor das PME.

Em causa está uma subida de 2,8%, uma notícia que, segundo a CCM caiu que nem uma bomba no setor das PME.

A Confederação das Classes Médias (CCM) diz que o aumento do salário mínimo a 1 de janeiro de 2021, anunciado pelo Governo, será fatal para as pequenas e médias empresas (PME).

A CCM diz que o anúncio tem gerado inúmeras reações, relatadas às associações profissionais, e que vão “da incompreensão à cólera, passando pela resignação”.

A confederação frisa, em comunicado, que as empresas estão em dificuldades, praticamente sem mercado ou reservas financeiras, acrescentando que não há ajuda do Estado capaz de absorver os custos e dívidas que se acumula.

UEL não concorda com aumento do salário social mínimo A União das Empresas Luxemburguesas (UEL) declara-se “estupefacta” com a decisão do Governo de aumentar o salário social mínimo de 2,8% a partir de 1 de janeiro de 2021.

O organismo encara por isso o aumento do ordenado mínimo como uma “decisão política”, que “vai contra o bom senso económico, contra a capacidade de as empresas preservarem ou criarem novos empregos, e no final de contas, contra os trabalhadores dos setores abrangidos”

A CCM lembra que os independentes estão duas vezes mais expostos ao risco de pobreza do que os restantes trabalhadores. Razão pela qual o organismo lamenta que o Governo continue a recusar-lhes um “salário de substituição”, semelhante àquele a que todos os trabalhadores têm direito no âmbito do desemprego parcial.

A confederação pede por isso que o Governo volte atrás na decisão de aumentar o salário mínimo e garanta aos independentes uma “igualdade de tratamento em matéria de segurança social”. A Confederação das Classes Médias representa os interesses de 30.000 empresas dos setores da Horesca, comércio e artesanato (indústria manufatureira).



