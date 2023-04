François Bausch não vê qualquer problema no facto da CEO da Luxairport e do diretor da Luxair serem casados.

Casal à frente da Luxair e do Findel "não é conflito de interesse", diz ministro

A LuxAirport S.A., empresa que gere o aeroporto do Luxemburgo, tem como presidente do conselho de administração Felicie Weycker, alta funcionária sénior do Ministério da Mobilidade. O seu marido, Gilles Feith, é o atual diretor executivo da companhia aérea luxemburguesa, Luxair.

Mas o ministro da Mobilidade não vê qualquer problema na relação de intimidade entre os dois gestores, que têm como função primordial defender os interesses do país.

"É normal que funcionários públicos competentes sejam membros de um conselho de administração e representem os interesses do Estado", afirmou, em declarações à RTL.

É, aliás, prática corrente que os representantes dos ministérios sejam membros dos conselhos de administração das empresas com participação do Estado, sublinha.

François Bausch sublinhou que, no seu cargo, Felicie Weycker não pode tomar decisões sozinha. Por outro lado, o conselho de administração da Luxair não se ocupa da parte operacional do aeroporto, o que significa que a presidente não pode tomar nenhuma decisão, favorável ou desfavorável, à Luxair, explica o ministro.

