O evento tem lugar no edifício da comuna de Esch-sur-Alzette, no dia 25 de janeiro.

Automóveis

Carro híbrido ou elétrico? ACL ajuda na escolha

Susy MARTINS O evento tem lugar no edifício da comuna de Esch-sur-Alzette, no dia 25 de janeiro.

Numa altura em que se fala muito de transição energética, passar de um veículo a motor térmico para um motor elétrico ou híbrido levanta várias questões aos interessados.

Para ajudar a tomar uma decisão na altura da escolha, sobretudo a alguns dias do arranque do Festival do Automóvel, o Automóvel Clube do Luxemburgo (ACL) organiza uma conferência pública subordinada ao tema dos veículos elétricos.



Como escolher o seu veículo? Quais as ajudas financeiras previstas pelo Estado? Que tipo de baterias existem? E como equipar o seu domicílio com um aparelho de recarga? Estas são algumas das perguntas às quais o ACL vai tentar responder durante a conferência.

O evento tem lugar no edifício da comuna de Esch-sur-Alzette, no dia 25 de janeiro, a partir das 19 horas. A conferência decorre em francês e luxemburguês. Embora a entrada seja gratuita, a inscrição é obrigatória em www.acl.lu.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.