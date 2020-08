Carne no Luxemburgo é das mais caras da UE

Seja carne de vaca, de porco, frango ou cordeiro. Comprar carne no Luxemburgo implica gastar mais do que em praticamente todos os países da União Europeia (UE), revela um estudo do Eurostat.

Diana ALVES

Os dados divulgados esta terça-feira no site do gabinete de estatísticas da União Europeia (Eurostat) sobre os preços da carne referentes a 2019, mostram que os preços praticados no Grão-Ducado ficam 41% acima da média dos Estados-membros da UE. Os preços referem-se a vários tipos de carne, entre porco, frango ou cordeiro. O Luxemburgo só é mesmo ultrapassado pela Áustria onde os preços são 45% mais elevados que a médio ao nível dos 27.

Entre os cinco mais caros do bloco, seguem-se a França, os Países Baixos e a Bélgica. A Finlândia ocupa o sexto lugar da tabela.

Fonte: Eurostat

Em oposição, a Polónia e a Roménia são os países da UE que apresentam os preços mais baixos, cerca de 63% abaixo da média do bloco europeu. Os preços praticados em Portugal encontram-se também abaixo da média europeia (cerca de 80% abaixo).



Em janeiro deste ano, um outro estudo mais exaustivo do Eurostat dava conta de que o Luxemburgo tinha vários produtos de vários setores com os preços mais elevados da União Europeia, bem como despesas com rendas, luz, água entre outras

