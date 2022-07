Tem a vantagem de economizar combustível em 30% e reduzir em 25% as emissões poluentes.

Aviação

Cargolux opta pelo Boeing 777-8F para substituir o atual modelo "Jumbo"

Diana ALVES Tem a vantagem de economizar combustível em 30% e reduzir em 25% as emissões poluentes.

A Cargolux deverá escolher os aviões de carga Boeing 777-8 Freighter para substituir a sua atual frota 747-400F, também da Boeing, conhecido como "Jumbo".

O diretor-geral da transportadora aérea de carga luxemburguesa, Richard Forson, anunciou que estes novos aparelhos são "a solução preferida para substituir" a atual frota e que "a Cargolux está ansiosa para continuar seu relacionamento contínuo com a Boeing".

Com este anúncio, publicado no site da Boeing, parece que ficam descartadas para já as negociações para a compra da concorrente Airbus A350F. Em outubro do ano passado, responsáveis da Cargolux chegaram mesmo a participar em voos de demonstração da Airbus, em Toulouse, em França.

Já o novo Boeing 777-8F, lançado em janeiro deste ano, pode transportar 113 toneladas de carga e tem alcance de 8.230 km, condições praticamente similares aos atuais aparelhos da Cargolux. A vantagem é que economiza o combustível em 30% e reduz em 25% as emissões poluentes.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.