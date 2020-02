Com o coronavírus, as fábricas permanecem fechadas e não há carga para transportar.

Cargolux interrompe ligações regulares com a China

Henrique DE BURGO

A companhia aérea de carga luxemburguesa, Cargolux, interrompeu as ligações regulares com a China e com a ilha de Taiwan.

Na base desta decisão da Cargolux está a “prolongação das festividades do ano novo chinês, devido à propagação do coronavírus”, confirmou à Rádio Latina a responsável de comunicação da companhia, Moa Sigurdardottir, acrescentando que “o próximo voo regular da Cargolux para a China está previsto para 11 de fevereiro”.



A Cargolux não opera na região de Wuhan, epicentro da epidemia. A sua ligação mais próxima fica a cerca de 500 quilómetros de distância, com a cidade de Zheng-zhou.

Esta medida afeta temporariamente 23 voos semanais entre o Luxemburgo e a China continental e quatro voos com Taiwan.

No entanto, e segundo o jornal Wort, a Cargolux está disposta a disponibilizar os seus aparelhos para transporte de materiais sanitários ou médicos nos próximos dias.

Esta interrupção inesperada ocorre no momento em que a Cargolux planeava expandir as suas atividades na China, com a abertura de uma ligação com a cidade de Chengdu, prevista para este ano.

Ligação Luxemburgo - Wuhan já foi cancelada pela Uni-top Airlines



Mas há mais companhias a operar entre a China e o Luxemburgo. Fonte da Chine Airlines no centro de carga do aeroporto do Findel (Cargo Center) disse à Rádio Latina que esta companhia liga os dois países a partir de Xangai e Guangzhou, com escala em Taiwan.

Segundo o site do Cargo Center, a China Southern Airlines também opera entre os dois países, mas sem nenhuma ligação com a cidade de Wuhan.

A Uni-Top inaugurou a ligação Luxemburgo Wuhan em janeiro do ano passado. Foto: Uni-top

A única ligação direta entre o aeroporto do Findel e Wuhan acabou em agosto. A companhia chinesa de carga Uni-pop Airlines, que inaugurou o voo em janeiro do ano passado, decidiu entretanto pôr fim a esta ligação em agosto e "por razões comerciais", disse à Rádio Latina o responsável de comunicação do grupo Luxair, Joel Schroeder.

Recorde-se que o Ministério da Saúde voltou a reforçar as primeiras recomendações aos viajantes, desaconselhando viagens desnecessárias à China. Já quem sinta sintomas como febre, dificuldades respiratórias, tosse e falta de ar, deve contactar a Inspeção de Saúde ou o 112 e não dirigir-se aos serviços de urgência, para evitar possíveis contágios.

Atualmente residem cerca de cem cidadãos luxemburgueses na China, metade pertence ao corpo diplomático.