Cargolux atinge lucros recorde no ano em que celebra meio século

Grupo atribui resultados a "uma procura sem precedentes de fornecimentos de equipamento de proteção individual, bem como de outros produtos que passaram a depender do transporte aéreo para manter intactas as ligações logísticas".

Apesar da pandemia, o ano de 2020 foi generoso para o grupo Cargolux quando celebrava meio século de existência. Com um lucro líquido de quase 769 milhões de dólares, a empresa voltou costas ao cenário negativo que se antecipava.

Mesmo com um elevado défice na capacidade de carga aérea disponível devido à imobilização da maioria das operações de passageiros de longo curso, a Cargolux assistiu a "uma procura sem precedentes de fornecimentos de equipamento de proteção individual, bem como de outros produtos que passaram a depender do transporte aéreo para manter intactas as ligações logísticas", refere um comunicado da empresa.

Segundo o grupo, a Cargolux "desempenhou um papel fundamental na entrega de fornecimentos essenciais durante a crise covid-19, aliviando o vazio deixado pelos aviões de passageiros imobilizados e mantendo as cadeias de abastecimento em movimento",

A Cargolux encontra-se atualmente em quarto lugar no ranking dos 25 maiores transportadores internacionais de carga regular do mundo. O surgimento da pandemia destacou a importância da carga aérea na cadeia global de abastecimento. Neste contexto, "a empresa adaptou a sua rede para optimizar os seus serviços e operar de acordo com as necessidades do mercado global".

