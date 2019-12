A carga fiscal registada em 2018 coloca o Grão-Ducado no top10 dos países com os impostos mais pesados, ficando em oitavo lugar num total de 36 países.

Carga fiscal no Luxemburgo atinge máximo de 53 anos

Paula CRAVINA DE SOUSA

A carga fiscal suportada pelos contribuintes residentes no Luxemburgo nunca esteve tão alta. De acordo com os últimos dados da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), o peso das receitas dos impostos na economia luxemburguesa atingiu os 40,1% em 2018, o valor mais elevado dos últimos 53 anos, desde 1965, quando a carga fiscal era de 26,4%.

A OCDE disponibiliza dados desde 1965 para alguns países que permitem concluir que a tendência de aumento é geral no período analisado. Apenas a Irlanda consegue ter um peso dos impostos no Produto Interno Bruto (PIB) mais baixo do que em 1965: reduziu de 24,5%, para 22,3% em 2018.



Comparando com 2017, a carga fiscal subiu 1,4 pontos percentuais, já que nesse ano, a taxa era de 38,7%. Nesse ano, o Luxemburgo estava em 10° lugar.

A maior fatia vem das contribuições para a Segurança Social, seguindo-se os impostos sobre os rendimentos dos contribuintes singulares. Seguem-se o IVA e o imposto sobre as empresas e só depois os impostos sobre a propriedade.