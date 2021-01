No primeiro confinamento várias autarquias, incluindo a cidade do Luxemburgo e de Esch-sur-Alzette, renunciaram às rendas dos seus inquilinos.

Capital volta a suspender rendas de restaurantes e cafés fechados

A cidade do Luxemburgo decidiu voltar a renunciar às rendas dos restaurantes e cafés, cujos espaços pertencem à autarquia. A medida é válida para os meses de dezembro e janeiro. Esta é mais uma lufada de ar fresco para ajudar o setor fortemente afetado pela pandemia.

Depois do primeiro confinamento entre março e maio do nao passado, cafés, bares e restaurantes fecharam portas novamente em novembro de 2021 para conter o aumento do número de casos.

Assim, os cafés e restaurantes que continuaram abertos em serviço de entrega ao domicílio e take away, vão poder beneficiar de um desconto de 50% nas rendas, ao passo que aqueles que encerraram por completo não vão ter de fazer qualquer pagamento. A medida de apoio vai custar 94 mil euros aos cofres da autarquia da capital.

Em absoluto desespero, os restaurantes levantam a voz Organizam-se vigílias, marcam-se manifestações, as campanhas em nome da reabertura de restaurantes, cafés e bares tomam conta das redes sociais. A última semana ficou marcada pelos protestos do setor da restauração no Luxemburgo. Histórias de quem se diz na luta pela sobrevivência.

Já no primeiro confinamento várias autarquias, incluindo as da cidade do Luxemburgo e de Esch-sur-Alzette, renunciaram às rendas dos seus inquilinos. Cafés e restaurantes voltaram a ter de fechar no mês de novembro, um encerramento que se deverá prolongar, pelo menos, até ao fim de janeiro.

