Capital de risco. Luxemburgo investe em fundo espacial de 70 milhões de euros

O governo conta com oito parceiros públicos e privados para investir em start-ups ligadas ao espaço.

(HB) - O governo luxemburguês investiu num fundo de capital de risco, orçado em 70 milhões de euros, para apoiar as tecnologias espaciais inovadoras.

A confirmação foi feita pelo ministro da Economia, Etienne Schneider, que revelou que o fundo de capital de risco "Orbital Ventures" conta ainda com a participação de oito parceiros dos setores público e privado para investir em start-ups ligadas ao espaço.

A contribuição do Estado neste fundo é de 26 milhões de euros.

Etienne Schneider continua a apostar no domínio espacial. Foto: Guy Wolff

Os outros parceiros são os bancos BCEE, BGL BNP Paribas, BIL e Société Nationale de Crédit et d'Investissement (SNCI), e as empresas OHB, Promus Ventures, POST Luxembourg e Sociedade Europeia de Satélites (SES).

O desenvolvimento da indústria aeroespacial tem sido uma das apostas do atual Governo, desde 2016, com a criação da SpaceResources.lu, iniciativa que visa criar parcerias para explorar recursos minerais no espaço.

A Agência Espacial do Luxemburgo prevê uma receita, a rondar os 170 mil milhões de euros, gerada pela exploração dos recursos naturais no espaço durante os próximos 30 anos.