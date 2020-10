Por causa da evolução da pandemia, o Governo decidiu prolongar este mês o prazo para apresentação das candidaturas ao desemprego parcial.

Candidaturas a desemprego parcial prolongadas até 5 de novembro

O Governo decidiu criar um procedimento excepcional para o desemprego parcial, este mês devido à evolução da pandemia. A apresentação de candidaturas vai ser possível até 5 de novembro. Normalmente, estes pedidos devem ser apresentados o mais tardar no dia 12 do mês anterior ao mês a que o pedido diz respeito. Mas foi criado este procedimento excecional para o mês de novembro.

"As empresas interessadas podem, a partir de agora até 5 de Novembro, descarregar o formulário específico em guichet.lu, preenchê-lo, assiná-lo e devolvê-lo o mais rapidamente possível por correio electrónico para o seguinte endereço: chp.novembre@eco.etat.lu", pode ler-se numa nota divulgada esta tarde.

O formulário deve ser acompanhado de um formulário de dados bancários e de uma declaração da delegação do pessoal certificando que foram informados do procedimento de candidatura ao trabalho a tempo reduzido ou, se a empresa não tiver uma delegação do pessoal, de uma declaração de informação assinada por cada trabalhador abrangido pelo desemprego parcial.

As empresas que já tinham apresentado o pedido para o mês de novembro podem, excepcionalmente, durante a declaração final a apresentar à Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM), rectificar o número de trabalhadores em causa, assegurando ao mesmo tempo o cumprimento das regras em vigor relativas à percentagem máxima da mão-de-obra que pode ser abrangida.

Este procedimento excepcional só é válido para o mês de novembro.





