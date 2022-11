Para a Câmara dos Ofícios, é necessário tomar medidas incisivas que permitam às empresas do setor sair da “crise profunda” e desenvolverem-se.

Câmara dos Ofícios quer reforçar atratividade do setor manufatureiro

Susy MARTINS Para a Câmara dos Ofícios, é necessário tomar medidas incisivas que permitam às empresas do setor sair da “crise profunda” e desenvolverem-se.

Com o aproximar das eleições comunais e legislativas de 2023, a Câmara dos Ofícios elaborou uma trintena de propostas que enviou a todos os partidos políticos, com o objetivo de reforçar a atratividade no setor manufatureiro.

Num comunicado, a organização salienta que à imagem de outros setores económicos, o setor manufatureiro também está numa situação de crise. Quer sejam os efeitos da pandemia da covid-19 ou da guerra na Ucrânia, os preços das matérias primas têm aumentado consideravelmente, como também os preços da energia.

As propostas foram enviadas aos partidos políticos e a Câmara dos Ofícios espera que estas sejam retomadas nos programas eleitorais e que sejam adotadas pelo próximo governo.

Impulsionar as competências e a aprendizagem ao longo da vida, reforçar a atratividade do setor manufatureiro num contexto de constantes mudanças e melhor gerir os efeitos secundários do crescimento económico são algumas das pistas lançadas pelo organismo.



