Apoios sociais

Câmara dos Funcionários Públicos quer mais apoio para as famílias

Susy MARTINS A organização defende que as medidas decididas na tripartida não são suficientes para fazer face à perda do poder de compra.

A Câmara dos Funcionários Públicos (CHFEP, na sigla francesa) reivindica mais apoio para as famílias poderem combater a perda do poder de compra e as desigualdades sociais.

No seu parecer sobre o Orçamento de Estado para 2023, a organização defende que as medidas decididas na tripartida não são suficientes para melhorar o poder de compra das famílias.

O presidente da CHFEP, Guy Wolff, saúda a indexação dos salários, mas critica a falta de ação do Governo no plano fiscal, mostrando-se favorável a uma reforma fiscal.

Exige que o escalão fiscal seja adaptado ao custo de vida, ou seja à inflação e que a classe de impostos 1A, relativa às famílias monoparentais, seja abolida. Para a CHFEP, os pais que educam sozinhos os seus filhos deveriam permanecer na classe de impostos 2, que atualmente se destina às pessoas casadas.

