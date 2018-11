O nível de stress no local de trabalho está a aumentar no Grão-Ducado. Quem o diz é a Câmara dos Assalariados no seu relatório Quality of Work Index 2018.

Câmara dos Assalariados. Stress no trabalho está a aumentar

O relatório conclui que os problemas psicossociais nas empresas são um dos principais problemas que os trabalhadores enfrentam no mercado laboral atual. Entre as dificuldades estão as mudanças frequentes de horário, a sobrecarga informativa, falta de tempo, assédio moral, entre outras. E estes problemas aumentaram em 2018. Por outro lado, as dimensões positivas como a cooperação ou participação em decisões estão a diminuir. Além disso, segundo o estudo, constata que os trabalhadores estão menos satisfeitos com o seu nível salarial, mas têm maiores possibilidades de promoção na carreira.

A Câmara dos Assalariados propõe, por isso, uma organização do tempo mais participativa, entre trabalhadores e gestores.

Por outro lado, o organismo liderado por Jean-Claude Reding quer reduzir o horário de trabalho, abaixo das atuais 40 horas por semana. Esta diminuição das horas trabalhadas não implica cortes salariais. O documento cita outros estudos sobre produtividade, segundo os quais o tempo de trabalho ideal se situa abaixo das 40 horas, sendo mais próximo das 36 ou 37 horas semanais.

Quando questionados, os trabalhadores referem que trabalham mais horas do que as 40 horas semanais. No caso dos homens declaram trabalhar 43,7 horas e as mulheres 42,4 horas. Ora, a duração da semana de trabalho desejada por ambos os sexos é inferior às 40 horas: de 38,7 horas para os homens e de 36,3 horas para as mulheres.