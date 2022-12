O organismo refere ainda que o Governo não prevê medidas específicas para lutar contra o risco de pobreza no Luxemburgo no próximo Orçamento de Estado.

Câmara dos Assalariados pede reforma fiscal e revalorização do abono de família

A Câmara dos Assalariados do Luxemburgo (CSL) saúda as ajudas financeiras previstas no Orçamento de Estado para 2023 (OE2023) mas considera que estas não vão suficientemente longe.

Uma das principais críticas realçadas no parecer sobre o projeto de orçamento do Governo é o facto de não haver reforma fiscal. E pede que os rendimentos mais baixos tenham mais aligeiramentos fiscais. Adaptar os escalões fiscais à inflação é uma das soluções propostas pela CSL.

O organismo lamentar ainda que o Governo não prevê medidas específicas para lutar contra o risco de pobreza no Luxemburgo. "Incompreensível", no seu entender, quando se sabe que o risco de pobreza na população empregada é de 13%. Para além disso, a CSL quer uma revalorização do abono de família e do subsídio de vida cara.

Apesar de estar consciente que a guerra na Ucrânia complicou o panorama europeu e internacional, no geral, mas sublinha que os últimos anos têm demonstrado que as previsões económicas são sempre mais pessimistas se comparadas com o que acontece na realidade.



