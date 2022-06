A reivindicação de um "aumento substancial" não é nova, mas torna-se mais necessária devido à inflação que enfrentamos, aponta Nora Back.

É "urgente" aumentar salário mínimo em 10% no Luxemburgo

Redação Apesar de ser o mais elevado da Europa, o salário mínimo do Luxemburgo já não dá "garantias de uma vida digna", disse Nora Back, presidente da Câmara dos Assalariados, esta terça-feira, na conferência Panorama Social 2022.

"O salário mínimo não é suficiente para cobrir todas as despesas que permitam simplesmente sobreviver", argumentou a dirigente sindical, citada pelo L'Éssentiel depois de voltar a pedir um aumento de 10% a curto prazo.

Para a Câmara dos Assalariados, os 2.313,37 euros brutos atualmente definidos já não servem de "garantia de uma vida digna", já que este valor está muito próximo do limiar do risco de pobreza em termos líquidos. "Pode o Luxemburgo ficar satisfeito com isto?", questionou.

O órgão representativo dos trabalhadores frisou o aumento da desigualdade e da pobreza que se tem verificado no Luxemburgo "quase ininterruptamente desde o início dos anos 2000" e alertou para o risco de pobreza que afeta cada vez mais pessoas no Grão-Ducado.

Mais 200 mil euros em ajuda alimentar

A Câmara dos Assalariados corroborou esta afirmação com alguns dados preocupantes: atualmente, 28,6% dos agregados familiares dizem ter dificuldades em fazer face às despesas, em comparação com os 20% de 2005; 22,5% dizem-se incapazes de lidar com despesas inesperadas, situação que aumentou 42% desde 2003 e que se fez notar particularmente entre 2019 e 2020.

As desigualdades acentuaram-se com a pandemia, já que o apoio do Estado apenas terá chegado a entre 5% a 8% das pessoas. Nora Back contestou as observações do Statec sobre o inexistente impacto da pandemia numa pior distribuição da riqueza do país. "Isto não corresponde ao que a população sente no seu dia a dia", atirou.

"Comparando com 2018, vemos que houve mais 200.000 euros de ajuda alimentar que foi paga em 2020 e mais 6.000 pessoas recorreram às cantinas sociais desde 2014", elaborou a dirigente sindical.

Desigualdade deve-se à crise na habitação

A Câmara dos Assalariados alertou, ainda, para o fenómeno dos "trabalhadores pobres", ou seja, pessoas em risco de pobreza apesar de estarem empregadas, em muitos dos casos mães ou pais solteiros ou famílias com mais de três crianças.

Isto deve-se, sobretudo, à situação delicada que o mercado da habitação atravessa no Luxemburgo. Se as pessoas que não são afetadas pela pobreza gastam 29,3% do salário na casa, as que têm mais dificuldades gastam 65,8% nesta despesa.

