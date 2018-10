A Câmara de Comércio defende que as indexações de salários e pensões devem ser limitadas e ocorrer, no máximo, apenas todos os 18 meses. Esta medida faz parte das reivindicações que aquele organismo fará ao futuro Governo.

Câmara de Comércio quer limitar a indexação dos salários

O argumento é o de que, desta forma se pode evitar o aumento do diferencial entre a inflação no Luxemburgo e os seus principais parceiros económicos, França e Alemanha. Isto é, que os preços subam mais no Grão-Ducado do que nos países vizinhos. O documento publicado pela Câmara de Comércio explica que muitos setores dependem mais da procura transfronteiriça do que da nacional. Desta forma, conclui-se que uma indexação – mesmo que pouco pronunciada ou pouco frequente - causa um prejuízo significativo se não tiverem lugar ganhos de produtividade.

O organismo liderado por Michel Wurth defende ainda que uma indexação geral dos salários pode destruir empregos menos qualificados, aumentando assim o desemprego.

Recorde-se que, depois de anos sem haver lugar a aumentos por aquela via, a indexação foi desencadeada em janeiro de 2017 e este ano novamente em agosto, ou seja, precisamente 18 meses depois da ocorrida no início do ano passado.

Por outro lado, a Câmara também se mostra contra o aumento do salário mínimo, devido à perda de concorrência que isso pode representar para as pequenas e médias empresas.