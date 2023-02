Patrões propõem a reorganização do sistema de indexação em três pilares. A medida deverá ser discutida na próxima reunião tripartida.

Câmara de Comércio propõe limites à indexação dos salários

Redação Patrões propõem a reorganização do sistema de indexação em três pilares. A medida deverá ser discutida na próxima reunião tripartida, que será convocada nas próximas semanas.

A Câmara de Comércio propõe a revisão do sistema de indexação dos salários e apresentou uma proposta para introduzir alguns limites.

Os patrões defendem a organização do sistema de indexação em três pilares. "Uma indexação máxima única por ano, uma regressiva a partir de [um salário] quatro vezes o salário mediano, uma indexação com base num 'pacote sustentado'", lê-se no site do organismo.

A proposta faz parte de uma lista de 30 que a Câmara de Comércio apresentou esta quinta-feira, em antecipação às eleições legislativas deste ano e que tem como objetivo apresentar soluções para o "crescimento e prosperidade das empresas".

Este ano são esperadas três indexações à inflação. A primeira deverá acontecer com os salários de fevereiro e uma segunda, prevê o Instituto Nacional de Estatísticas (Statec), deverá ocorrer no final de 2023 - além destas duas haverá a de abril, referente à compensação de 2022 que foi adiada para este ano.

As previsões do Statec publicadas na quarta-feira apontam para que a segunda tranche do index - excluindo a de abril - seja paga no quarto trimestre deste ano, considerando a projeção do aumento da taxa de inflação. Segundo as estimativas do instituto, a inflação deverá chegar aos 3,4% em 2023 e aos 4,8% em 2024.

Os três pilares propostos pela Câmara do Comércio deverão ser levados a discussão já na próxima reunião do comité de coordenação tripartida, que deverá ser convocada nas próximas semanas, segundo anunciou o Governo esta quarta-feira.

O encontro, que reúne o executivo, sindicatos e patrões, tem como objetivo, referiu o Governo em comunicado, a discussão com os parceiros sociais das "modalidades de compensação do provável índice adicional que será aplicado inteiramente em benefício dos agregados familiares".



Para os patrões, o atual sistema de indexação, num cenário de inflação elevada, "faz pouco por aqueles que têm dificuldade em fazer face às despesas".

"É preciso dizê-lo, e aqueles que menos precisam dele são desproporcionadamente compensados. A indexação prejudica todas as empresas e por isso fizemos a proposta de limitar a tripla medida de indexação a um escalão por ano", afirma o diretor-geral do organismo, Carlo Thelen, citado pela RTL.

Debate polémico

Limitar o número de indexações, num contexto de subidas constantes da inflação, pode pôr em causa o poder de compra de trabalhadores e famílias e perturbar a paz social que o governo luxemburguês se orgulha de ter conseguido estabelecer face aos desafios dos últimos anos e, em particular nos últimos 12 meses marcados pela guerra na Ucrânia e o aumento dos preços da energia.

"Nem sempre é fácil, mas nos últimos nove anos conseguimos sempre sentar-nos à volta da mesa para encontrar soluções". A tripartida é a "poção mágica do Luxemburgo", que garante a paz e o modelo social do Grão-Ducado, afirmou recentemente o primeiro-ministro, Xavier Bettel, em entrevista à estação pública.



Mais crítica em relação às mexidas recentes no index, a OGBL, que se recusou a assinar o acordo da tripartida de março de 2022, acusou os patrões, num comunicado divulgado no início deste mês, de terem lançado, há um ano, "um ataque de grande envergadura contra o sistema de indexação automática", que levou a uma suspensão do funcionamento normal do mecanismo.

Na tripartida de setembro foi decidido restabelecer o funcionamento normal da indexação salarial e o sindicato garante que vai continuar a defender este "pilar do modelo social luxemburguês" enquanto for preciso.

Contudo, na próxima reunião o acordo alcançado a 28 de setembro de 2022 vai ser avaliado, bem como os apoios energéticos atualmente em vigor.

O governo garantiu esta semana que pretende "continuar a apoiar o poder de compra das famílias, mantendo a competitividade das empresas através do diálogo".

