Reforçar a competitividade da economia, apostar no investimento público, apoiar o emprego, promover a inovação e desenvolver um sistema fiscal atrativo são algumas das ideias para assegurar uma recuperação sustentável favorável das empresas.

Câmara de Comércio apresenta plano de recuperação

Eddy RENAULD Reforçar a competitividade da economia, apostar no investimento público, apoiar o emprego, promover a inovação e desenvolver um sistema fiscal atrativo são algumas das ideias para assegurar uma recuperação sustentável favorável das empresas que a instituição revelou esta quarta-feira.

Embora o governo tenha posto em prática medidas fortes e rápidas para evitar uma crise económica mais profunda e numerosas perdas de empregos, a Câmara de Comércio considera que "estas medidas devem ser alargadas" porque o risco de uma cadeia de falências nos próximos meses é muito real.

"A vigilância, a capacidade de resposta e a flexibilidade devem permanecer na ordem do dia numa altura em que a crise e os seus impactos negativos na economia e nas empresas continuarão muito para além do ano 2020", defende o organismo. Embora a Câmara de Comércio esteja empenhada em apoiar o governo para ajudar as empresas a ultrapassar este período, também colocou cinco propostas em cima da mesa para acompanhar a fase de recuperação.

A primeira diz respeito à atratividade e competitividade da economia. Para permanecer atrativo, o Luxemburgo precisa de estabilidade jurídica e política. A Câmara de Comércio considera importante "consolidar estas vantagens a fim de prosseguir a diversificação económica (acelerando a digitalização dos serviços públicos; com destaque para a simplificação administrativa)". A ideia é reduzir o mais possível os procedimentos para as empresas.

Câmara de Comércio entende que a legislação sobre falências também precisa de ser modernizada. "A criação de um modelo que permita aos gestores avaliar regularmente a saúde da sua empresa (auto-diagnóstico) deve ser uma prioritária, para que se possam tomar medidas antes de surgirem dificuldades financeiras". Para o organismo público, a Casa do Empreendedorismo [House of Entrepreneurship] apresenta-se como o parceiro ideal do governo para a criação dessa ferramenta.

Investimento e inovação

Em termos de diversificação económica, a Câmara de Comércio apresenta a ideia de construir um "ecossistema de saúde" no Luxemburgo, um verdadeiro 'Médico Valley' [numa alusão à expressão 'Silicon Valley'], um novo centro de especialização para o país, que poderia girar em torno de uma escola de medicina que oferecesse uma educação médica completa.

O Luxemburgo tem também um património inegável graças aos agentes privados agrupados no cluster BioHealth e com o Instituto de Saúde do Luxemburgo. Este é um exemplo de especialização num campo de elevado potencial que pode ser perspetivado da mesma forma que os sectores financeiro, industrial, comercial e de serviços tradicionais.

A segunda alavanca é o investimento público. Este deve consolidar a recuperação e oferecer ao país infra-estruturas e tecnologias modernas que o tornem mais atrativo para os investidores. "Os investimentos a serem favorecidos são aqueles que satisfazem os imperativos da dupla transição digital e ambiental", considera a Câmara, que propõe que as capacidades de investimento sejam mantidas em 2020, tal como previsto no programa plurianual.

O terceiro pilar que deve assegurar a recuperação diz respeito à Investigação, Desenvolvimento e Inovação (IDI). Um sector que irá criar empregos, reforçar a competitividade das empresas, melhorar a qualidade de vida dos cidadãos e assegurar um crescimento mais sustentável. Tal como os grandes projectos, é também uma oportunidade de dar um impulso às transições digitais, ambientais e sustentáveis.

Redução dos custos laborais

A manutenção do emprego continua a ser uma das principais prioridades do Luxemburgo. Foram tomadas medidas de emergência relativas ao apoio ao emprego durante o período de confinamento (trabalho a tempo reduzido). "Estas são medidas temporárias. Sabendo que a recuperação será gradual, a palavra-chave deve permanecer flexível, até ao regresso normal à actividade e certamente para além de 31 de Dezembro de 2020", argumenta a Câmara.

Este último ponto visa apoiar o emprego, por exemplo, reduzindo o custo do trabalho em certos casos específicos (redução das contribuições para a segurança social, isenção de contribuições para a segurança social sobre horas extraordinárias, etc.), facilitando o desenvolvimento do teletrabalho voluntário ou encorajando as empresas a intensificarem as suas políticas de formação de pessoal. Os trabalhadores independentes não são esquecidos. Particularmente vulnerável às consequências da crise, a Câmara planeia "incluí-los em regimes de ajuda".

Finalmente, a tributação é o último pilar em que a instituição pretende apoiar a recuperação económica do país. A Câmara de Comércio salienta que é "necessário acompanhar a evolução das taxas do imposto sobre as sociedades". A longo prazo, e com uma preocupação óbvia de atratividade fiscal, o Luxemburgo deve ser classificado no primeiro terço dos países com a taxa nominal de imposto sobre as sociedades mais favorável.

