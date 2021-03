A reforma da lei prevê, entre outros objetivos, fazer baixar os preços praticados através de uma maior concorrência. Mas segundo a Câmara, o setor está altamente endividado devido à diminuição de passageiros durante a pandemia e, por isso, precisa de mais tempo.

Câmara das Profissões pede período de transição para reforma da lei dos táxis

Henrique DE BURGO A reforma da lei prevê, entre outros objetivos, fazer baixar os preços praticados através de uma maior concorrência. Mas segundo a Câmara, o setor está altamente endividado devido à diminuição de passageiros durante a pandemia e, por isso, precisa de mais tempo.

A Câmara das Profissões (Chambre des Métiers) propõe ao Governo uma série de medidas para a reforma da lei dos táxis, que deverá entrar em vigor no início de 2022. O objetivo das propostas, refere o organismo em comunicado, passa por "adaptar a atividade do setor às mudanças na mobilidade das pessoas".

Entre as medidas, a Câmara das Profissões defende um período de "transição adequada" para não prejudicar os investimentos e os esforços que as empresas têm feito até agora.

Tal como o Governo tinha anunciado, a reforma da lei prevê, entre outros objetivos, fazer baixar os preços praticados através de uma maior concorrência. Mas segundo a Câmara dos Ofícios, o setor está altamente endividado devido à diminuição de passageiros durante a pandemia e precisa, por isso, de um tempo de transição, até porque "as perspetivas para 2021 continuam más".

Outra proposta envolve uma série de adaptações com vista a distinguir melhor o serviço dos veículos de aluguer com motorista (Véhicules de Location avec Chauffeur - VLC) em relação aos táxis. Como exemplo, propõe-se que em vez de proibir aos VLC os carregamentos de passageiros na via pública, este serviço deve ser obrigado a regressar à base da empresa ou a estacionar sempre quando não tem clientes.

Entre outras medidas, e contrariamente ao que foi anunciado pelo Governo, a Câmara dos Ofícios defende a manutenção do limite de número de licenças atribuídas e das zonas geográficas em vez da zona única em todo o país.

Resta saber se o Governo vai ou não ter em conta algumas destas propostas, depois de ter garantido que queria acabar com "algumas deficiências no setor" desde a aplicação da lei em 2016.



