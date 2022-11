Há já apoios para os aquecimentos a gás, óleo e a eletricidade. Para as 'pellets', as ajudas também foram acordadas na tripartida, mas os detalhes só serão conhecidos no final da semana.

Aquecimento

Caldeiras a 'pellets'. Ajudas do estado só em janeiro

Redação Há já apoios para os aquecimentos a gás, óleo e a eletricidade. Para as 'pellets', as ajudas também foram acordadas na tripartida, mas os detalhes só serão conhecidos no final da semana.

Para combater os aumentos dos preços da energia e do custo de vida foram decididos e fixados apoios para que as famílias do Luxemburgo se possam aquecer neste inverno de crise económica e social.

Na reunião tripartida, além das ajudas no custo do gás, eletricidade e óleo de aquecimento, também as caldeiras a 'pellets', de custo elevado, não foram esquecidas. Como o Contacto anunciou na altura, quem aquece a casa através de caldeiras a 'pellets' também vai ter direito a uma ajuda financeira por parte do Estado, que alocou cerca de um milhão de euros para subvencionar as famílias que usam esta forma de aquecimento nos seus lares. Contudo, até agora ainda não foi anunciado como será atribuído este apoio.

Aquecer casa a "pellets" custa três vezes mais do que no ano passado

Aquecer uma casa com caldeira a 'pellets' continua a ser dispendioso, custando atualmente entre 650 euros e 700 euros a tonelada a granel - dependendo do fornecedor, da quantidade e local de entrega -, escreve o Virgule, realçando que valor é três vezes maior do que aquele que as famílias pagaram no ano passado, pela mesma quantidade.

De acordo com o governo, os detalhes sobre o apoio estão para muito breve, mas as ajudas só deverão chegar em janeiro do próximo ano. "Os detalhes do auxílio de 'pellets' ainda estão a ser elaborados e devem ser divulgados no final da próxima semana", declarou ao Virgule um porta-voz do Ministério da Energia.

O estado prevê começar a atribuir um subsídio em janeiro às famílias que possuem caldeiras a 'pellets', mantendo-se este apoio em vigor até ao final de 2023, segundo especificou a mesma fonte ao jornal.

As 'pellets' são uma fonte de energia renovável pois trata-se de um combustível granulado sólido criado a partir de resíduos de madeira prensados, aproveitados dos desperdícios da utilização da madeira dos mais variados locais.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.