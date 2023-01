O seu representante em França, Loïc Gautier, foi julgado por cumplicidade na contrafação e foi multado em 4.000 euros, uma multa que está suspensa.

Economia 2 min.

Justiça

Cadeia de perfumes Equivalenza multada em 400 mil euros por contrafação

AFP O seu representante em França, Loïc Gautier, foi julgado por cumplicidade na contrafação e foi multado em 4.000 euros, uma multa que está suspensa.

A cadeia espanhola de cosméticos e perfumes Equivalenza foi multada em 400.000 euros na quinta-feira, com 200.000 euros suspensos, por contrafação de grandes marcas de perfumes, disse uma fonte judicial.

O seu representante em França, Loïc Gautier, foi julgado por cumplicidade na contrafação e foi multado em 4.000 euros, uma multa que está suspensa.

Os factos remontam dez anos após uma queixa apresentada em julho de 2014 pela Federação das Empresas de Beleza (Febea). Segundo a Febea, o retalhista espanhol, que tem cerca de 20 lojas em França, "comercializou perfumes que eram semelhantes às fragrâncias de perfumes de marca", utilizando "tabelas de concordância" que permitiram aos consumidores encontrar a fragrância que estava mais próxima do perfume de marca que preferiam.

Esta queixa seguiu-se a uma condenação da marca por contrafação por um tribunal em Alicante (Espanha) em janeiro de 2014. Em novembro de 2014, todos os 26 pontos de Equivalenza em França foram fiscalizados. A operação levou à descoberta de 23 "tabelas de concordância" localizadas em 21 pontos de venda. As tabelas listam as referências dos perfumes Equivalenza com um número associado ao nome e marca de um perfume bem conhecido. ~

Lojas podem continuar a vender perfumes de baixo preço

Na sua decisão, o tribunal de Paris observou que "a utilização das 'tabelas de concordância' era apenas do interesse económico da Equivalenza, que tinha escolhido uma estratégia de marketing para ganhar a lealdade de uma clientela que procurava perfumes contrafeitos de grandes marcas".

A empresa foi considerada culpada de contrafação apenas durante o período de 13 de fevereiro de 2013 a 28 de janeiro de 2014. O tribunal salientou que desde a sua condenação em Espanha, "era evidente que a Equivalenza tinha implementado meios humanos e técnicos para impedir a disseminação das 'tabelas de concordância'", em particular "encorajando os vendedores a informar o seu pessoal de vendas "a não fazer circular listas de equivalências nas lojas ou no exterior sob pena de processos judiciais".

"O período em que ocorreram os factos e por não terem sido repetidos não torna apropriado (...) proibir [as lojas] de exercerem a atividade de comerciante", declarou o tribunal.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.