Cada trabalhador custa quase 39 euros por hora às empresas

Cada hora trabalhada pelos seus funcionários custa 38,7 euros às empresas no Luxemburgo. No entanto, este valor (que se refere a 2016), esconde valores muito diferentes entre atividades. De acordo com o instituto luxemburguês de estatística (Statec), os trabalhadores “mais caros” trabalham no setor financeiro e “os mais baratos” no setor da restauração e hotelaria.

Concretamente, o custo médio por hora trabalhada ultrapassa os 70 euros se se tratar de um funcionário no setor financeiro. Já um empregado num restaurante ou hotel custa apenas 20,9 euros ao seu empregador. Na construção, o custo da mão-de-obra é de 26,1 euros. De referir, que os valores não têm em conta a agricultura e a administração pública.

É preciso sublinhar que este valor não corresponde à remuneração que os trabalhadores levam para casa, uma vez que os custos de mão-de-obra têm em conta não só os salários, mas também as contribuições que a empresa paga à Segurança Social, por exemplo. São ainda considerados os bónus e outros tipos de remuneração em dinheiro ou género, como carro da empresa ou planos de poupança, entre outros.

No entanto, os salários, horas extra, pagamentos de férias e dias feriados, bem como o pagamento de parte do salário em géneros como alojamento e carro da empresa são a fatia leão dos custos que as empresas têm com os seus trabalhadores: estes custos diretos representam 86,5%. Há, então, que contar também com os custos indiretos, que representam os restantes 13,5%. Aqui cabem os descontos pagos pela entidade patronal à Segurança Social e outras prestações sociais garantidas pela empresa, como as pagas em caso de doença, por exemplo.

O Statec faz ainda uma análise por setor. Assim, o setor da construção tem um custo médio de 26,1 euros, seguido de 33,9 euros na indústria e de 41,8 euros nos serviços.