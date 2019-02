Segundo um estudo do think-tank alemão Center for European Policy, em 20 anos de moeda única europeia houve vencedores, sobretudo a Alemanha; e perdedores, entre os maiores estão os franceses, italianos e, claro, os portugueses.

Cada português ficou 41 mil euros mais pobre por causa do euro

Segundo um estudo do think-tank alemão Center for European Policy, em 20 anos de moeda única europeia houve vencedores, sobretudo a Alemanha; e perdedores, entre os maiores estão os franceses, italianos e, claro, os portugueses.

Nos 20 anos desde a entrada em vigor da moeda única europeia, cada português ficou cerca de 41 mil euros mais pobre, de acordo com um estudo do think-tank alemão Centre for European Policy, publicado esta segunda-feira, noticiado pelo Jornal Económico.

Entre 1999 e 2017, o impacto do euro na economia portuguesa foi, segundo os economistas deste think-thank, de menos 424 mil milhões de euros, enquando a Alemanha ganhou com a moeda única mais de 1,893 biliões de euros.

No estudo “20 Years of the Euro: Winners and Losers”, os economistas Alessandro Gasparotti und Matthias Kullas concluíram que a Alemanha foi o país que mais beneficiou do impacto do euro por habitante, com cada alemão a ter beneficiado cerca de 23 mil euros. No extremo oposto da tabela e atrás de Portugal, estão França e Itália, com um impacto negativo de cerca de 56 mil e 74 mil euros por habitante, respetivamente.

A parte mais dura da fatura da moeda única é paga pela Itália que perdeu, de 1999 a 2017, cerca de 4,325 biliões de euros e da França que ficou sem 3,591 biliões de euros, no mesmo período temporal.

“Portugal beneficiou apenas marginalmente do euro nos primeiros anos após a sua introdução. Nos anos seguintes, o euro levou cada vez mais a perdas de prosperidade”, explicam os economistas, que apontam para uma maior perda global na zona euro. “Agregado, deu origem a uma queda na prosperidade de 424 mil milhões de euros no total ou 40.604 per capita”.



Os economistas defendem ainda que Portugal deverá “realizar urgentemente reformas” para aumentar o PIB per capita para “beneficiar do euro a médio prazo”. Neste sentido, defendem quer uma melhoria das condições de enquadramento para o investimento, quer um maior investimento público.

