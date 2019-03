Custo da mão-de-obra no Luxemburgo é o segundo mais elevado da União Europeia. Contudo, há grandes discrepâncias entre setores: 26 euros para a construção, 71 euros para o setor financeiro.

Cada hora trabalhada no Luxemburgo custa 39 euros às empresas

Custo da mão-de-obra no Luxemburgo é o segundo mais elevado da União Europeia. Contudo, há grandes discrepâncias entre setores: 26 euros para a construção, 71 euros para o setor financeiro.

O Luxemburgo é o segundo país com a mão-de-obra mais cara da União Europeia (UE). Segundo os dados do instituto de estatística luxemburguês (Statec), uma hora trabalhada custa, em média, 39 euros às empresas. No bloco dos 28, só a Dinamarca ultrapassa, com 42 euros por hora. A média europeia é de 26 euros.

O valor encontrado no Grão-Ducado deve-se à estrutura da sua mão-de-obra, concentrada nos serviços. Contudo, há grandes discrepâncias entre setores. Há atividades, em que o custo da mão-de-obra no Luxemburgo é inferior ao dos países vizinhos. É o caso da indústria e da construção. Neste último setor, o custo é de 26 euros; na indústria é de 30 euros. Estes valores ficam muito abaixo dos praticados na Bélgica, França e Alemanha. Há ainda outros setores, onde o Luxemburgo só surge à frente de um dos seus vizinhos, em termos de custos: nos serviços administrativos e de apoio e no setor de hotelaria e restauração, em que só na Alemanha é que os custos são mais baixos.

É então nas atividades financeiras e de seguros, de saúde e ação social, e nos transportes que os custos são mais elevados do que em todos os países vizinhos. No setor financeiro, o custo chega mesmo aos 71 euros.

O valor de 39 euros não corresponde apenas ao salário que os trabalhadores levam para casa, uma vez que estes custos têm em conta não só os salários, mas também as contribuições que a empresa paga à Segurança Social, por exemplo, entre outros. O Statec explica que os custos de trabalho correspondem a todos os custos anuais incluindo prémios anuais, quotizações patronais, custos de formação, indemnizações por despedimento, entre outras.



O Statec nota que os custos horários aumentaram mais rapidamente do que os da zona euro (2,3%) no período entre 2012 e 2016. Esta tendência deve-se sobretudo ao aumento dos custos em certos setores como o financeiro e as atividades de serviços administrativos e de apoio.