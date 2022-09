Os cofres da cadeia de supermercados aguentariam mais uma indexação dos salários este ano. Mas não muito mais do que isso.

Cactus: "Uma indexação dos salários equivale a 100 novos postos de trabalho"

Os cofres da cadeia de supermercados aguentariam mais uma indexação dos salários este ano. Mas não muito mais do que isso.

"Uma indexação dos salários custa tanto como empregar, de uma vez só, 100 novos colaboradores". O cálculo foi feito pelo diretor-geral da cadeia luxemburguesa de supermercados Cactus, Laurent Schonckert.

O empresário confiou, aos microfones da rádio estatal 100,7, que os cofres do Cactus aguentariam mais uma indexação dos salários este ano, mas não muito mais do que isso.

Segundo Schonckert, mais do que uma indexação, num curto espaço de tempo, colocaria o Cactus "numa situação [financeira] difícil até porque cada indexação equivale à criação de 100 novos postos de trabalho para a empresa" em termos de despesa.

O Instituto Nacional de Estatísticas (Statec) prevê no cenário mais pessimista até cinco adaptações dos salários à inflação nos próximos dez meses.

No entanto, Governo e parceiros sociais chegaram esta terça-feira a um acordo de princípio sobre um pacote de medidas que visa limitar o impacto da crise energética e da consequente escalada da inflação junto do consumidor e das empresas.

O Executivo espera assim limitar a indexação dos salários e pensões a duas parcelas (uma em fevereiro de 2023 e outra em abril, consequência do adiamento decidido este ano).

De acordo com o último inquérito anual do Statec, publicado no mês de julho, a cadeia de supermercados Cactus é o terceiro maior empregador do país com cerca de 4.440 trabalhadores.



