Cabo Verde quer apoio do Luxemburgo para formar jovens

Henrique DE BURGO Programa de emprego assinado entre os dois países está orçado em 35 milhões de euros para os próximos quatro anos.

O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças de Cabo Verde, Olavo Correia, disse esta quarta-feira que o Governo quer, com o apoio do Luxemburgo, transformar Cabo Verde num centro de formação profissional, para capacitar jovens cabo-verdianos e estrangeiros para o mercado local e para o mundo.

Olavo Correia falava na abertura do Comité de Pilotagem de lançamento do novo programa de emprego e empregabilidade, que se enquadra no âmbito do Programa Indicativo de Cooperação (PIC) assinado entre e Cabo Verde e o Luxemburgo, orçado em 35 milhões de euros para os próximos quatro anos.

O governante salientou que, no âmbito da cooperação com o Luxemburgo, já há um trabalho feito e um património material e imaterial construído, como a Escola de Hotelaria e Turismo, o Centro de Energias Renováveis e vários centros de formação, que podem ajudar a concretizar esta ambição.

Olavo Correia lembrou ainda que o Luxemburgo é um parceiro distinto que está a ajudar Cabo Verde num trabalho para fazer as pessoas saírem da pobreza, viver com dignidade e melhorar a sua condição socieconómica.

Da parte do Luxemburgo, o diretor da Cooperação do Ministério dos Negócios Estrangeiros e Europeus do Grão-Ducado, Christophe Schiltz, disse que uma parte importante dos esforços serão dedicados aos jovens que não estão nem na escola, nem em formação e nem a trabalhar. Estes jovens representam cerca de um terço do total da população mais nova.

