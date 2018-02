Bruxelas revê em alta crescimento económico do Luxemburgo

A Comissão Europeia reviu hoje em alta as previsões de crescimento económico do Grão-Ducado para este ano.

O relatório de Bruxelas sobre as previsões de inverno aponta para um crescimento de 3,9% este ano e de 3,6% em 2019. Estes valores ficam bem acima dos indicados no relatório de outono publicado no ano passado, em que se estimava um crescimento de 3,5% para este ano e de 3,3% para 2019.

No capítulo dedicado ao Luxemburgo, a Comissão Europeia explica, então, que o crescimento deve acelerar em 2018, antes de abrandar no próximo ano e nota que em 2017, o Produto Interno Bruto (PIB) avançou 3,4%, depois de um crescimento de 3,1% em 2016.

O consumo privado deverá continuar a crescer de forma moderada este ano, sobretudo devido a um aumento da criação de emprego entre os residentes e a um aumento do rendimento devido à indexação salarial.

No entanto, a Comissão Europeia volta a alertar para alguns riscos, que podem ameaçar a concretização do consumpo privado. Trata-se do alto nível de endividamento com a compra de casa e do elevado peso das dívidas no total do rendimento das famílias.

Por outro lado, o setor da construção vai manter o bom desempenho, sustentado tanto no crescimento de projetos privados como de projetos associados a infraestruturas públicas. O setor externo vai manter-se robusto, muito por causa da melhoria do ambiente externo, sobretudo na zona euro. Assim, no total, o PIB deverá crescer 3,9% este ano.

Paula Cravina de Sousa