A Comissão Europeia publicou uma análise por país no âmbito do Semestre Europeu.

Bruxelas recomenda reformas no sistema de ensino, pensões e mercado imobiliário

O horizonte do crescimento económico do Luxemburgo está cada vez mais ensombrado. Isto porque o ambiente externo tem-se deteriorado, fator a que o Luxemburgo – como pequena economia aberta – é demasiado sensível. E são precisas reformas estruturais em áreas como as pensões, imobiliário e ensino.

A deterioração da evolução económica da União Europeia (UE) torna mais evidente a necessidade que o país tem de acelerar as reformas para resolver os seus problemas estruturais. O diagnóstico foi feito pela Comissão Europeia na avaliação que fez sobre o Luxemburgo no âmbito do Semestre Europeu. No relatório, Bruxelas identifica depois algumas áreas para onde o Governo luxemburguês deve olhar com mais urgência e em relação às quais deve tomar medidas.

Uma das formas de assegurar o crescimento da economia é garantir que a oferta laboral e a educação e formação correspondam às necessidades do mercado laboral.O documento adverte que as empresas olham cada vez mais para a falta de mão-de-obra qualificada como um obstáculo ao investimento. A somar a este problema, os elevados níveis de congestionamento de tráfego e um mercado de oferta de casas fraco podem prejudicar a atratividade do país.

São, por isso, necessários mais investimentos para ter um parque habitacional mais acessível e uma rede de transportes sustentável. O documento sublinha também que são precisos investimentos na educação para que se aproveite todo o potencial dos estudantes e para que se melhore a empregabilidade e inclusão.

Outro dos riscos identificados tem a ver com o elevado endividamento das famílias, sobretudo relacionado com as dívidas com a casa. Bruxelas avisa que as famílias com rendimentos mais baixos podem enfrentar dificuldades para cumprir os pagamentos se as taxas de juros aumentarem ou se houver uma nova crise. Para baixar os preços das casas é preciso implementar medidas para colocar mais casas no mercado.

Quanto às pensões, a Comissão voltou a advertir para o problema de sustentabilidade do sistema de pensões. Devem ser encontradas soluções para garantir a sobrevivência do sistema.