Bruxelas quer que Luxemburgo aumente emprego entre os mais velhos

O Luxemburgo deve concentrar-se em aumentar a taxa de emprego entre os trabalhadores mais velhos. E deve tomar medidas já este ano e em 2019. Esta é uma das recomendações específicas dirigidas ao Luxemburgo publicadas pela Comissão Europeia no âmbito do Pacote de Primavera deste ano.

Bruxelas considera que a taxa de emprego dos mais velhos permanece “particularmente baixa” e adverte que são necessárias mais medidas para melhorar a taxa de empregabilidade e as oportunidades no mercado de trabalho. O relatório dedicado ao Grão-Ducado explica que este tipo de medida teria a vantagem de garantir a sustentabilidade das finanças públicas no longo-prazo, sobretudo no que às pensões diz respeito.

A Comissão Europeia exemplifica, afirmando que 59,2% das novas reformas atribuídas se referem a pensões antecipadas. Por outro lado, o organismo liderado por Jean-Claude Juncker defende que as mudanças à lei aprovadas em dezembro de 2017 - e que extinguem um dos esquemas de reforma antecipada - terão pouco impacto prático. Isto porque, em compensação, aliviam os critérios para que as pessoas possam usar outros regimes de pensão antecipada.

Assim, conclui-se que há desincentivos financeiros ao trabalho e sublinha-se que o projeto de lei que deu entrada no Parlamento em abril de 2014, e que tem como objetivo encorajar as empresas com mais 150 empregados a contratar e a manter os trabalhadores mais velhos, ainda está para ser aprovado na Câmara dos Deputados.

A segunda recomendação da Comissão ao Luxemburgo não é nova e tem a ver com as restrições existentes no setor dos serviços. É que apesar dos avanços feitos pelo país, há ainda barreiras significativas, sobretudo aos advogados, onde as restrições ao exercício da profissão são mais elevadas do que na média europeia.

Paula Cravina de Sousa