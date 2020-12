A Bélgica quer taxar os automobilistas pelo número de quilómetros conduzidos, pela hora a que se deslocam e pela potência do veículo.

Bruxelas quer mais impostos para os condutores já a partir de 2022

A Bélgica quer taxar os automobilistas pelo número de quilómetros conduzidos, pela hora a que se deslocam e pela potência do veículo.

Andar de carro na Bélgica vai ficar mais caro, principalmente para os condutores que se deslocam à hora de ponta. Atualmente, os proprietários dos veículos pagam um imposto de circulação como na maioria dos países da UE, independentemente do uso que dão ao automóvel. Agora, Bruxelas quer inverter este modelo e exigir ao automobilistas o pagamento de uma soma que variará em parte de acordo com o número de quilómetros, a hora do dia e a potência da viatura.

O correspondente do Wort em Bruxelas, explica que as três premissas deverão socorrer-se da vasta rede de câmaras que já assegura que os automóveis mais antigos, e por isso mais poluentes, não circulem nas zonas de baixas emissões, através do registo das matrículas.

Deixar o carro estacionado

Para já, ao contrário do Luxemburgo, o país ainda não equaciona disponibilizar toda a rede de transportes públicos de forma gratuita para tentar reduzir a circulação automóvel. Apesar disso, o objetivo das novas taxas é claramente encorajar os utilizadores a deixar os seus carros em casa.

Na prática, os estudos que servem de base às alterações da mobilidade nas cidades demonstraram que se restringir a utilização dos automóveis a metade, o imposto que o proprietário do carro terá de pagar será mais baixo do que o atual. O truque é não pegar no carro e preferir outras alteranativas.

Pagar para entrar em Bruxelas

No plano da capital, o imposto de registo da viatura desaparecerá, assim como o imposto de circulação - excepto para os veículos considerados de luxo.

Para todos os que queiram deslocar-se ao centro de carro e não de transportes públicos, a cidade que é sede das instituições europeias vai lançar uma espécie de passe diário. A priori, apenas os dias da semana serão cobrados até às 19 horas. O imposto também não deverá ser cobrado à noite ou aos fins-de-semana.

Flandres e Valónia votam contra

A proposta da ministra da mobilidade dos verdes já recebeu a resistência tanto dos flamengos como dos valões. Todos os dias, 40 mil pessoas vindas tanto da Flandes como da Valónia convergem na capital, muitos deles em veículos com motor de combustão. Na ausência de um acordo entre as regiões que compõem o país vizinho, estas terão de continuar a pagar o imposto rodoviário tradicional ao qual será acrescentado o novo imposto de Bruxelas.

"Acho chocante, para não dizer escandaloso, propor no meio de uma crise (sanitária e económica) um novo sistema fiscal que tem um impacto muito pesado nas famílias valãs, e particularmente nos 130 mil valões que viajam para Bruxelas todos os dias. Não tenho qualquer intenção de deixar passar este projeto, que é antes de mais uma nova taxa fiscal", já veio responder o ministro da Economia da Valónia, Willy Borsus.

No norte do país, os nacionalistas prometem defender os "flamengos que trabalham". Em resposta, a ministra Elke Van Den Brandt já veio dizer que procura ativamente uma consulta com as ambas as regiões.

