A Comissão Europeia propôs que todas as transferências bancárias em euros entre países da União Europeia custem o mesmo que as transações a nível nacional. Na prática, esta proposta amplia uma regra que já existe entre os países da zona euro.

Bruxelas propõe harmonização de preços das transferências bancárias

A Comissão Europeia propôs que todas as transferências bancárias em euros entre países da União Europeia custem o mesmo que as transações a nível nacional. Na prática, esta proposta amplia uma regra que já existe entre os países da zona euro.





A vantagem seria, segundo o vice-presidente responsável pela Estabilidade Financeira, Valdis Dombrovskis, a redução do custo das operações “a alguns euros ou cêntimos”.

O responsável consideoru que se trata de uma mudança importante, uma vez que as comissões por uma simples transferência podem ser exorbitantes em alguns Estados-membros não pertencentes à área do euro.

Bruxelas considera que as atuais comissões constituem “um obstáculo ao funcionamento do mercado único, uma vez que criam obstáculos às atividades transfronteiras das famílias e das empresas, em especial as PME.

Esta medida está em vigor na zona euro desde 2001, beneficia quase três mil milhões de transações, 360 milhões de consumidores e mais de 16 milhões de empresas por ano. A UE estima que a sua expansão permitira que mais dois milhões de transações, 150 milhões de consumidores e seis milhões de empresas usufruíssem dessa vantagem.