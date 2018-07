Valor recorde pode atingir quatro mil milhões de euros e a decisão vai ser anunciada esta quarta-feira.

Bruxelas prepara multa histórica para a Google

Poderá rondar os quatro mil milhões de euros e será o novo recorde no valor de uma multa imposta pela Comissão Europeia, tendo como alvo a Google por abuso de posição dominante do Android, o seu sistema operativo para telemóveis. De acordo com o diário espanhol El País, a decisão será anunciada esta quarta-feira e, caso se concretize, será superado o anterior máximo, de 2,4 mil milhões de euros, também contra a gigante tecnológica norte-americana, aplicado em junho do ano passado pelos mesmos motivos, nesse caso com o sistema de compra online Alphabet como objeto da pena.



Num contexto de guerra comercial declarada por Donald Trump contra a União Europeia, Bruxelas considera que a Google "exige aos fabricantes de dispositivos que utilizam o sistema Android a instalação, por defeito, de aplicações como o motor de busca da marca e o navegador Chrome", práticas que se inserem em concorrência desleal e abuso de posição dominante.

Explica o diário espanhol que o processo de investigação se prolongou "durante meses", mas a Comissão sempre pretendeu resolver o caso "antes das férias de verão". Contudo, "o clima tenso em função da participação de Trump na cimeira da NATO levou ao adiamento da divulgação da decisão", procurando ainda os responsáveis europeus que ficasse distante da "visita de Jean-Claude Juncker aos Estados Unidos, marcada para o próximo dia 25".

A publicação espanhola cita a consultora Gartner para explicar que o Android "domina, de forma incontestável, os sistemas operativos móveis nos smartphones e nos tablets" com uma quota de mercado mundial de "85,9% contra os 14% do iOS, utilizado pelos iPhone da Apple".





