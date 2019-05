A denúncia partiu do banco de investimento suíço UBS, que também estava envolvido nos acordos.

Bruxelas multa cinco bancos em mais de mil ME por cartéis no mercado cambial

A Comissão Europeia aplicou hoje uma multa de 1.068 milhões de euros aos bancos Barclays, RBS, Citigroup, JPMorgan e MUFG após concluir que estas cinco instituições bancárias participaram em dois cartéis nos mercados de câmbio de divisas.

O executivo comunitário determinou que vários operadores dos bancos em causa "trocaram informação sensível e planos de negócios, e ocasionalmente coordenaram as suas estratégias comerciais em várias salas de ‘chat’ na Internet". "Estas trocas de informações, associadas ao entendimento tácito a que chegaram os operadores, permitiu-lhes tomar decisões de mercado informadas sobre se devem vender ou comprar as dividas que tinham nas suas carteiras e quando", aponta o organismo europeu.

O primeiro cartel chamado de "Three Way Banana Split" (o nome do chat online onde os membros discutiam as transações), diz respeito a dois bancos britânicos, Barclays e RBS, e outros dois americans, o US Citigroup e o JPMorgan. Durou entre 18 de dezembro de 2007 e terminoua 31 de janeiro de 2013, escreve a AFP. O segundo foi chamado de "Essex Express" (todos os corretores envolvidos, com exceção de "James", moravam em Essex, a leste de Londres e apanhavam os mesmo comboio) novamente com relação ao Barclays e ao RBS, mas neste caso também estavam envolvidos japoneses do MUFG (anteriormente chamado de Bank of Tokyo-Mitsubishi). Neste caso, A infração durou entre 14 de dezembro de 2009 e 31 de julho de 2012.

Os corretores do banco suíço UBS também estavam envolvidos em ambos os acordos, mas foi esta mesma instituição que denunciou o caso à Comissão Europeia, que abriu uma investigação em setembro de 2013. Por esta razão, beneficiou da "amnistia" de Bruxelas , guardiã da concorrência na Europa, e, portanto, foi ilibada do pagamento de uma multa.

