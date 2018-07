Anúncio foi feito por Margrethe Vestager, comissária europeia para a concorrência, através de comunicado.

Bruxelas investiga zona franca da Madeira

A Comissão Europeia abriu uma investigação sobre as isenções fiscais que as autoridades portuguesas atribuem a empresas na Zona Franca da Madeira (ZFM), suspeitando de que estas não cumpram as regras quanto a ajudas estatais.



"No âmbito do acompanhamento da execução das decisões relativas a auxílios estatais, a Comissão procedeu a uma avaliação preliminar da forma como Portugal aplicou à ZFM o regime de auxílios até à sua expiração no final de 2014" e, "na fase atual, tem dúvidas se as autoridades portuguesas respeitaram algumas das condições de base ao abrigo das quais o regime foi aprovado pelas decisões de 2007 e de 2013", refere a Comissão para justificar a investigação.



"As regras de ajuda regional são particularmente flexíveis quando se trata de ajudar as regiões mais externas da União Europeias, incluindo a Madeira", aponta a comissária europeia para a concorrência, Margrethe Vestager, no comunicado sobre a decisão, indicando que as isenções fiscais "só podem ser dadas se contribuírem para a criação de atividade económica real e de empregos na região assistida".



(Lusa)



