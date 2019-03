Acordos fiscais terão permitido à Huhtamäki reduzir a sua fatura fiscal.

Economia 2 min.

Bruxelas investiga impostos pagos por empresa finlandesa no Luxemburgo

Acordos fiscais terão permitido à Huhtamäki reduzir a sua fatura fiscal.

A Comissão Europeia abriu mais uma investigação aprofundada a acordos fiscais feitos entre o Luxemburgo e mais uma empresa. Desta vez, é a empresa finlandesa de embalagens de comida e bebidas, Huhtamäki.

Em causa poderão estar ajudas de Estado indevidas que permitiram à empresa pagar menos impostos. Esta investigação resulta dos acordos divulgados pelo caso Luxleaks. Recorde-se que os auxílios de Estado são considerados ilegais segundo as regras comunitárias, uma vez que colocam em causa as regras da concorrência.

A investigação debruça-se sobre três 'tax rulling' feitos em 2009, 2012 e 2013, entre o Luxemburgo e a empresa Huhtalux , com sede no Luxemburgo. Bruxelas vai investigar os juros efetivamente pagos e cobrados em empréstimos concedidos entre empresas do mesmo grupo.