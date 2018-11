Bruxelas investiga aquisição de empresa alemã pela Aperam

Cada hora trabalhada pelos seus funcionários custa 38,7 euros às empresas no Luxemburgo. No entanto, este valor (que se refere a 2016), esconde valores muito diferentes entre atividades. De acordo com o instituto luxemburguês de estatística (Statec), os trabalhadores “mais caros” trabalham no setor financeiro e “os mais baratos” no setor da restauração e hotelaria.