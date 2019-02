O aviso foi feito: se as exportações europeias forem afetadas, a Comissão Europeia terá resposta à altura.

Bruxelas dará resposta "rápida e adequada" se Washington agravar taxas sobre automóveis

A Comissão Europeia disse hoje que dará uma resposta “rápida e adequada” se os Estados Unidos concretizarem a ameaça de aumentar as tarifas alfandegárias sobre a importação de automóveis europeus.

Na habitual conferência de imprensa diária da Comissão Europeia, o porta-voz do executivo comunitário, Margaritis Schinas, prometeu uma resposta “rápida e adequada” se um relatório elaborado pelo Governo norte-americano “se traduzir em medidas prejudiciais para as exportações europeias” de automóveis.

No domingo, o secretário norte-americano do Comércio, Wilbur Ross, apresentou oficialmente ao Presidente Donald Trump um documento sobre a indústria automóvel que poderá permitir a cobrança de novas taxas alfandegárias sobre as importações de automóveis e peças da União Europeia (UE).

A Casa Branca tem agora 90 dias para decidir sobre as taxas suplementares, podendo agravar um conflito comercial com a UE iniciado com as tarifas sobre o aço e alumínio.