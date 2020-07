O grupo dos frugais, que agora inclui a Finlândia, está a conseguir reduzir o fundo de recuperação em 110 mil milhões de euros. Mas o acordo ainda está longe.

Bruxelas. Cimeira acabou às 5h da manhã e recomeça às 16h com pacote encolhido e tensões altas

Telma MIGUEL O grupo dos frugais, que agora inclui a Finlândia, está a conseguir reduzir o fundo de recuperação em 110 mil milhões de euros. Mas o acordo ainda está longe.

Uma madrugada que dava um filme é o que o jornal Politico descreve do que se passou na cimeira europeia, com Emmanuel Macron a perder a paciência e acusar Sebastian Kurz, o chanceler austríaco, de ser uma ovelha negra. "Estão a ver? Ele quer lá saber. Não ouve os outros, tem uma má atitude", vociferou o presidente francês quando Kurz saiu da sala por instantes para fazer um telefonema. "Ele quer agradar à imprensa austríaca e basta!", desabafou Macron sobre o líder de Viena. Quanto ao grupo dos cinco (Holanda, Áustria, Dinamarca, Suécia e a recém-chegada Finlândia), Macron disse que eles estavam a copiar o papel de desmancha prazeres do Reino Unido do Brexit.

Esta segunda-feira é o quarto dia de negociações, dois além do previsto, e mesmo assim, à saída do edifício do Conselho Europeu, já o sol estava a nascer, Charles Michel, o anfitrião dos 27 países, disse não saber se o acordo era hoje ou se "ficamos cá todos até ao próximo fim-de-semana".

Esta já é considerada uma das mais longas cimeiras da União Europeia e ontem à noite os jornalistas faziam apostas se chegaria a ultrapassar a histórica cimeira de Nice, em 2000, que durou de quinta 7 de dezembro à segunda-feira seguinte, com muitas maratonas pela noite dentro. Pelo que tudo indica, tendo começado na passada sexta-feira, dia 17, esta cimeira em que se discute o orçamento europeu para 2021-27 e o plano de recuperação pós covid-19 está prestes a ganhar o título, vinte anos depois.

Lagarde: levem o tempo que for preciso

Christine Lagarde ontem fez uma intervenção indireta no plenário com as suas declarações à Reuters em que sustentou que um acordo "robusto" era melhor que um acordo rápido. Levem o tempo que quiserem, mas não cortem nos valores era a mensagem. A presidente do Banco Central Europeu adiantou que os mercados não iriam penalizar um acordo que chegasse mais tarde e era importante manter intacto o valor do fundo de 750 mil milhões de euros.

A comissária Elisa Ferreira também enviou um encorajamento a um acordo ambicioso e não retalhado, tendo twittado uma série de análises - que foram partilhadas nas salas de reunião - com a legenda "um gráfico vale mais que mil horas de negociações" e nos quais se mostra as vantagens de um Mercado Único forte, uma ideia que tem sido alardeada para convencer os frugais que eles também beneficiam com um orçamento volumoso.

Sanna Marin, a primeira-ministra finlandesa que desde sábado engrossou as fileiras dos outrora quatro frugais, também disse que está disposta a ficar mais tempo.

E Xavier Bettel, depois de ter entregue "a pasta" temporariamente a Sophie Wilmès para se deslocar ao Luxemburgo a uma conferência de imprensa sobre medidas urgentes em relação à covid-19, deverá estar hoje de novo em Bruxelas para participar nas discussões.

Os frugais não desistem de cortar

Esta madrugada, às 5h30, o que se tinha conseguido após várias rondas no plenário e inúmeros encontros em vários formatos, foi que Charles Michel tivesse aceite as reivindicações dos frugais. Reduzir dos 500 mil milhões (propostos por Macron e Merkel e repetidos na proposta da Comissão Europeia) para 390 mil milhões o valor dos subsídios (a fundo perdido) do fundo de recuperação a distribuir pelos países. Aumentar o valor dos "rebates" (descontos) para os maiores contribuintes líquidos do orçamento.

Desenhar um "travão de emergência" para que pudesse ser votado por maioria qualificada no Conselho Europeu uma investigação a um país que esteja a aplicar os fundos de forma errada, ou que estivesse a violar o Estado de Direito.

Os frugais respondem que também estão a colaborar muito porque inicialmente nem estavam de acordo com a ideia de a Europa ir endividar-se nos mercados internacionais – que é a fonte dos dinheiros do fundo de recuperação Próxima Geração EU – ou de ter recursos próprios, isto é, impostos europeus, outra das bases da arquitetura da proposta que está em cima da mesa.

Discurso emocionado de Charles Michel

Com tanto dinheiro em jogo, pressão externa, atenção da opinião pública internacional e uma crise que é descrita como a maior calamidade económica do pós-Guerra, e após horas de negociações desesperantes, os ânimos ontem à noite oscilaram entre a emoção e a fúria, já incontidas.

Charles Michel, o belga que preside desde janeiro ao Conselho Europeu, terá feito um discurso emocionado lembrando que até ao momento "morreram 600 mil pessoas" e implorando aos líderes europeus para que estivessem à altura das circunstâncias.

"A questão que se põe é a seguinte: Serão os 27 líderes responsáveis pelo futuro da Europa capazes de criar unidade e confiança ou por uma gota, iremos mostrar o rosto de uma Europa minada pela desconfiança?". "Ao longo das negociações, ouvi toda a gente, com o máximo respeito. O meu desejo é que cheguemos a acordo e que os jornais europeus tenham como títulos que a União Europeia realizou uma missão impossível. É isso o que vai no meu coração".

