Brexit provoca falta de papel higiénico no Reino Unido?

Paula CRAVINA DE SOUSA O problema foi identificado pelo ex-ministro dos Negócios Estrangeiros de Tony Blair, Denis MacShane, numa emissão da France 5, citada pelo jornal francês Le Monde.

Segundo, MacShane o Brexit poderá causar cortes e demoras no fornecimento de papel higiénico no Reino Unido. O problema é tanto mais grave, se se tiver em conta que os britânicos são um dos principais consumidores deste produto na Europa. Citanto o site Statista, o jornal francês afirma que o consumo é de 127 rolos por pessoas, contra 71 rolos em França. Só a Alemanha ultrapassa, com 134 rolos.



No que diz respeito a este produto, o país depende muito do exterior, com mais de 80% do fornecimento a vir de fora das fronteiras. Ora, se houver atrasos nas alfândegas, o caos pode instalar-se. No entanto, o diretor da insdústria do papel, Andrew Large, afirmou ao Le Monde que o país tem reservas de pasta de papel suficientes para fabricar aquele produto.