Brexit. Novo acordo pode fazer economia britânica perder 81 mil milhões de euros numa década

As barreiras aduaneiras e regulamentares vão deixar todas as regiões do Reino Unido em pior situação do que ficaria se o Reino Unido permanecesse na UE.

A economia do Reino Unido poderá perder 70 mil milhões de libras (81 mil milhões de euros) até 2029 se for aplicado o acordo para o ‘Brexit’ negociado pelo governo de Boris Johnson, estimou um estudo publicado hoje.

Segundo o estudo, do Instituto Nacional Pesquisa Económica e Social (NIESR), o Produto Interno Bruto (PIB) britânico pode contrair em 3,5% na próxima década porque, embora o acordo elimine o risco de uma saída desordenada, "a possibilidade de um relacionamento comercial mais estreito com a UE seria eliminada".

O estudo, produzido pelo mais antigo instituto britânico independente dedicado à atividade económica, alega que as barreiras aduaneiras e regulamentares "vão dificultar o comércio de bens e serviços com o continente, deixando todas as regiões do Reino Unido em pior situação do que ficaria se o Reino Unido permanecesse na UE".

O Ministério da Economia respondeu, questionando as previsões do NIESR.

"O nosso objetivo é negociar um acordo abrangente de comércio livre com a União Europeia mais ambicioso do que o acordo normal de comércio livre no qual o NIESR baseou as suas conclusões", disse um porta-voz.

Até agora, o governo britânico recusou tornar públicos os seus cálculos sobre o impacto económico que o novo acordo de saída da União Europeia negociado por Boris Johnson em meados de outubro poderá ter na economia.

O Reino Unido aceitou esta semana um novo prolongamento do processo para o ‘Brexit’, que estava previsto terminar na quinta-feira, mas que agora pode ser concluído até 31 de janeiro.

Para desbloquear o impasse político, o parlamento britânico aprovou na terça-feira eleições legislativas antecipadas a 12 de dezembro, tendo o governo suspendido a legislação relacionada com o acordo para depois do escrutínio.



Lusa