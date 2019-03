O Luxemburgo tem conseguido atrair as grandes empresas que estão a deixar a praça de Londres.

Brexit. Luxemburgo poderá perder um parceiro, que lhe dá mais três mil empregos

Depois de o parlamento britânico ter voltado chumbar o acordo de saída do Reino Unido na União Europeia, os empresários luxemburgueses temem perder um parceiro comercial essencial no mercado único europeu. Mas, por outro lado, há boas notícias. O Grão-Ducado poderá vir a ganhar mais três mil empregos, com as empresas que estão a deixar o Reino Unido.

As grandes empresas no Luxemburgo já estão preparadas para o Brexit, mas as Pequenas e Médias Empresas (PME) ainda não. Quem o diz é o diretor de relações externas da Câmara de Comércio do Luxemburgo. Em entrevista à Euronews, Jeannot Erpelding diz que é preciso agora acelerar os esforços para lidar com uma saída sem acordo.

"Agora, tornou-se mais provável que seja um Brexit sem acordo e nesse contexto eles [empresários], de uma certa forma, tiveram que despertar e a Câmara de Comércio tem também procurado ativamente preparar-se para esse cenário."

Mas, por outro lado, o Grão-Ducado tem sabido tirar partido sobretudo da fuga de gestores de ativos e seguradoras globais da praça de Londres. Empresas de primeira linha como Blackstone, Carlyle ou JPMorgan têm escolhido o Luxemburgo para estabelecer as suas atividades, ou parte delas.

"Documentação e processos administrativos escritos em inglês, uma elevada cultura financeira e estabilidade", são as razões apontadas para a atratividade do Luxemburgo, explica à Euronews, por seu turno, o presidente da agência para o desenvolvimento financeiro "Luxembourg for Finance", Nicolas Mackel.

"Temos 52 empresas que já confirmaram publicamente a mudança para aqui: 25 gestores de ativos, oito bancos, seis empresas de pagamentos e 12 seguradoras. A minha estimativa é que, a curto prazo, isso criará mais três mil empregos no Luxemburgo. Claro que não nos contentamos com a ideia de perder o Reino Unido da UE. Para nós, o Brexit continua a ser algo em que todos perdem."

Apesar da atratividade do Luxemburgo, há um problema que o país tem de resolver: não tem candidatos suficientes com o excelente nível de inglês necessário para preencher as cerca de três mil vagas de emprego.

De acordo com a empresa especializada em caça-talentos Greenfield Luxembourg, citada pela Bloomberg, as seguradoras, as empresas de investimento e os bancos que estão a abrir sedes no Grão-Ducado estão a ter dificuldades em encontrar candidatos que dominem melhor o inglês do que o francês.