Brexit. Imprensa inglesa diz que já há solução para evitar fronteira irlandesa

Britânicos ficariam numa união aduaneira com a UE de forma temporária, segundo escreve o Sunday Times.

Uma união aduaneira temporária com a União Europeia (UE) pode ser a solução do Brexit para evitar que se crie uma fronteira entre a Irlanda e a Irlanda do Norte, esta integrante do Reino Unido, segundo se escreve na edição de hoje do Sunday Times. No entanto, o porta-voz da primeira-ministra, em afirmações à Sky News, classificou a notícia como "especulação".



O jornal revela que a primeira-ministra, Theresa May, terá obtido cedências de Bruxelas no sentido da criação de uma união aduaneira temporária para o conjunto do Reino Unido, assim se evitando o restabelecimento de uma fronteira entre as duas Irlandas, algo que o próprio primeiro-ministro irlandês, Leo Varadkar, admitiu ser um risco para o acordo de paz estabelecido em 1998.

Esse acordo permitiria que "a fiscalização das mercadorias fosse feita nas fábricas e nas lojas em vez de se processar junto a uma fronteira".

Recorde-se que, na sexta-feira, Simon Coveney, chefe da diplomacia irlandesa, e David Lidington, membro do Governo de May, reconheceram estar "muito próximos" de encontrar uma solução para o problema irlandês, um dos principais obstáculos para o estabelecimento de acordo relativo à saída do Reino Unido da UE.



Todos os dias há milhares de pessoas que se deslocam na ilha irlandesa, cruzando o território de Irlanda e Irlanda do Norte sem que haja qualquer controlo de bens e serviços por motivos alfandegários, tal como se prevê nos princípios da União Europeia, uma vez que Irlanda e Reino Unido integram a UE. Com o Brexit, a ausência de fiscalização seria alterada, pelo que responsáveis da União Europeia e do Reino Unido pretendem evitar a existência da chamada "fronteira dura".









