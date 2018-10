O Luxemburgo é o país que mais ganhou desde o anúncio da saída do Reino Unido da União Europeia (UE): o Grão-Ducado já recebeu 41 empresas do setor financeiro, mais do que os países vizinhos. Estas deslocalizações têm também reflexo na criação de emprego. De acordo com o boletim de conjuntura do instituto de estatística do Luxemburgo (Statec), já foram criados mais de 400 empregos no mesmo setor de atividade.

Brexit “dá” mais 400 empregos ao Luxemburgo

O Luxemburgo é o país que mais ganhou desde o anúncio da saída do Reino Unido da União Europeia (UE): o Grão-Ducado já recebeu 41 empresas do setor financeiro, mais do que os países vizinhos. Estas deslocalizações têm também reflexo na criação de emprego. De acordo com o boletim de conjuntura do instituto de estatística do Luxemburgo (Statec), já foram criados mais de 400 empregos no mesmo setor de atividade.

O Statec explica que, depois do referendo no Reino Unido, 41 sociedades financeiras - entre bancos, fundos de gestão de ativos, seguradoras e outras atividades - concretizaram ou confirmaram a deslocalização da atividade para território luxemburguês.

O Luxemburgo surge assim muito à frente da Alemanha, com 19 empresas, de França e da Holanda, com 16 cada um.

Ora até maio deste ano, estas deslocalizações permitiram a criação de 375 postos de trabalho no país. Tendo em conta os novos anúncios de relocalização desde maio, o número de emprego deverá já ter ultrapassado os 400, explica o Statec.

Este é um dos efeitos benéficos do Brexit, mas é preciso não esquecer o grau de incerteza em que o processo ainda está envolto. As consequências podem não ser tão positivas, em caso de não haver acordo entre o Reino Unido e a UE, com o Luxemburgo a ser uma das economias mais expostas a choques externos.