A saída do Reino Unido da União Europeia (UE) levou à criação de cerca de 250 postos de trabalho no Luxemburgo.

Brexit "dá" 250 postos de trabalho ao Luxemburgo

Na publicação mensal sobre o andamento da economia do Grão-Ducado, o Statec explica que o Brexit fez com que as empresas financeiras percebessem que iriam perder o chamado passaporte europeu, que lhes permite manter atividade na UE. Ora, isto fez com que muitas deslocalizassem a sua atividade e que fossem criados postos de trabalho.

Mais de 30 empresas, sobretudo seguradoras e empresas de gestão de fundos, já confirmaram a mudança para o Luxemburgo. De acordo com o instituto de estatística - que cita um estudo da consultora KPMG – aquele número é elevado, tendo em conta que apenas 18 foram para a Irlanda e 15 para a Alemanha.

Apesar de ser necessário algum tempo para medir o impacto destas mudanças na criação efetiva de emprego, o Statec avança que, segundo as suas estimativas, foram criados cerca de 250 postos de trabalho. O número é significativo se for comparado com os 1.280 empregos criados no setor financeiro no ano passado. Aquele instituto ressalva ainda que se trata de um número conservador, uma vez que os dados disponíveis só vão até janeiro de 2018.