Brexit: Comissário europeu vê abertura para haver acordo na cimeira

O Luxemburgo é o país que mais ganhou desde o anúncio da saída do Reino Unido da União Europeia (UE): o Grão-Ducado já recebeu 41 empresas do setor financeiro, mais do que os países vizinhos. Estas deslocalizações têm também reflexo na criação de emprego. De acordo com o boletim de conjuntura do instituto de estatística do Luxemburgo (Statec), já foram criados mais de 400 empregos no mesmo setor de atividade.